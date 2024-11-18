Итоги городского конкурса детских рисунков подвели в Мытищах

Во Дворце культуры «Яуза» прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров городского конкурса детских рисунков «Моя семья — мое богатство!», приуроченного к Году семьи. Мероприятие было организовано комиссией по образованию и делам молодежи Общественной палаты городского округа Мытищи.

В конкурсе приняли участие более 450 творческих работ, представленных 46 образовательными учреждениями округа. Тематика конкурса подчеркнула важность семейных ценностей и позволила юным художникам выразить свое видение семьи как опоры и фундамента жизни.

Заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина отметила, что ознакомившись с выставкой, она смогла увидеть работы с абсолютно нестандартным подходом.

Победителями и призерами конкурса стали 105 человек, которым были вручены дипломы и ценные подарки. Кроме того, на церемонии были отмечены 12 самых активных школ, внесших значительный вклад в проведение конкурса.

Мероприятие стало ярким праздником творчества и семейных ценностей, оставившим тёплые воспоминания у всех участников и гостей.

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