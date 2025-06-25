Итоги голосования за объекты благоустройства в 2026 году подвели в Подольске

В Подольске подвели итоги всероссийского голосования за объекты, которые благоустроят в 2026 году. Почти 26 тысяч жителей выбрали Славянский бульвар.

Голосование проходило на портале Госуслуг в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Бульвар, открытый ко Дню города, уже более 10 лет радует жителей Силикатной-2. Он протянулся от Подольской улицы до храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«Это не просто цифра, а знак того, насколько важно это пространство для горожан. Теперь Славянский бульвар включат в государственную программу благоустройства. В 2026 году начнем проектно-изыскательские работы, а в 2027-м — строительно-монтажные», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На федеральные средства заменят плиточное покрытие, установят новые лавочки и урны, обновят детскую площадку и обустроят спортивную зону с тренажерами. Славянский бульвар станет еще комфортнее для жителей Подольска.