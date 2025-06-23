Итоги голосования за объекты благоустройства в 2026 году подвели в Люберцах

Почти 28 тысяч люберчан проголосовали за благоустройство Красковского карьера в 2026 году. Территория собрала наибольшее количество баллов.

Голосование проходило в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«На голосовании городской округ Люберцы был представлен шестью объектами: Красковский карьер, сквер „Аллея Мира“, набережная Кореневского пруда, сквер Победы в Малаховке, береговая линия пруда Шевченко и Каштановая аллея в Октябрьском. За объекты отдали свои голоса почти 33 тысячи человек. Территория вблизи Красковского карьера стала победителем, набрав наибольшее количество голосов, и будет благоустроена в 2026 году. За нее проголосовали 27991 человек», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Площадь возле Красковского карьера — пять гектаров. Здесь создадут тематический парк, обустроят набережную, установят освещение и обустроят зону отдыха.