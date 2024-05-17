Итоги голосования по благоустройству подвели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 17:16 Итоги голосования по благоустройству подвели в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Стали известны победители Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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На выбор жителей Московской области было представлено 220 объектов. Из них отобрали 53 локации, благоустройство которых начнется в 2025 году.

Голосование проходило на платформе za.gorodsreda. За три года свой выбор на ней сделали свыше 1,3 миллиона человек. На данный момент более 70 территорий, выбранных жителями, обрели новый облик.

В ходе голосования жители решают, какую именно локацию необходимо благоустроить в определенном населенном пункте: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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