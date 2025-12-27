Итоги года в сфере образования подвели в Дмитрове

Достижения в образовательном направлении в 2025 году назвали в Дмитрове. К примеру, в этом году в школы и детские сады округа трудоустроились 42 молодых специалиста.

Также ученики гимназий «Логос» и «Дмитров» победили в федеральном рейтинге «Знак качества». Гимназия «Логос» также вошла в топ-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

Еще три школы округа вошли в топ-100 лучших школ Подмосковья. А центр дополнительного образования «Фиеста» признали лучшим в регионе учреждением спортивной направленности.

Выпускники округа показали 18 стобалльных результатов на ЕГЭ. Один из них получил высший балл сразу по трем предметам.

Также на всероссийской олимпиаде школьники завоевали восемь призовых мест на заключительном этапе и 164 на региональном. Федеральный и региональный сертификаты получили 25 школьных спортивных клубов, 23 школьных театра, 23 школьных музея и 15 туристических клубов.

В Дмитрове начали строить пристройку к Внуковской школе на 350 мест, новый детский сад при Инженерной школе в микрорайоне ДЗФС и дошкольное отделение «Эрудит» для Дмитровской школы № 2.

«Мы не только создаем современную образовательную среду, строим новые объекты, но и уделяем первостепенное внимание воспитанию гармоничной личности, патриота своей страны. Мы будем и дальше создавать все условия для того, чтобы каждый ребенок в Дмитровском округе мог раскрыть свой талант и получить качественные знания», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.