Итоги года в сфере культуры подвели в Наро-Фоминском округе

Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа

В концертном зале центрального дворца культуры «Звезда» 20 декабря состоялось торжественное мероприятие «Итоги культуры 2025», собравшее представителей культурной жизни Наро-Фоминского городского округа. В этот день отметили труд и талант тех, кто вносит значительный вклад в развитие местной культуры.

Особое внимание уделили руководителям клубных формирований и педагогам учреждений дополнительного образования, которые ежедневно вдохновляют юные таланты.

В программе мероприятия также выступили лауреаты различных фестивалей и конкурсов, чьи яркие номера стали подтверждением успешной работы их наставников. Концертная программа была насыщена оригинальными выступлениями, отобранными компетентной комиссией.

Представители администрации округа и организаторы поздравили участников с заслуженными наградами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

