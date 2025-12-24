Итоги года в сфере культуры подвели в Наро-Фоминском округе
В концертном зале центрального дворца культуры «Звезда» 20 декабря состоялось торжественное мероприятие «Итоги культуры 2025», собравшее представителей культурной жизни Наро-Фоминского городского округа. В этот день отметили труд и талант тех, кто вносит значительный вклад в развитие местной культуры.
Особое внимание уделили руководителям клубных формирований и педагогам учреждений дополнительного образования, которые ежедневно вдохновляют юные таланты.
В программе мероприятия также выступили лауреаты различных фестивалей и конкурсов, чьи яркие номера стали подтверждением успешной работы их наставников. Концертная программа была насыщена оригинальными выступлениями, отобранными компетентной комиссией.
Представители администрации округа и организаторы поздравили участников с заслуженными наградами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.