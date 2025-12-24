Итоги года в сфере культуры подвели в Наро-Фоминском округе

В концертном зале центрального дворца культуры «Звезда» 20 декабря состоялось торжественное мероприятие «Итоги культуры 2025», собравшее представителей культурной жизни Наро-Фоминского городского округа. В этот день отметили труд и талант тех, кто вносит значительный вклад в развитие местной культуры.