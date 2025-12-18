Итоги года подвели в администрации Мытищ

Спикеры из профильных управлений Мытищ отчитались о проделанной за год работе. После официальной части инициативных сотрудников наградили подаркам и грамотами.

Заместитель главы Мытищ Артем Швыряев выступил с подробным докладом о градостроительном развитии округа в этом году и обозначил перед участниками встречи планы на 2026.

Директор муниципального казенного учреждения «Управление транспорта и дорожного хозяйства» Арсений Сурояков предоставил информацию о развитии сферы общественного транспорта и дорожной инфраструктуры, рассказал о значимых объектах, которые были завершены в 2025 году и проектах следующего года, к реализации которых уже идет активная подготовка.

Отчитались о проделанной работе также специалисты в сфере культуры, общественного контроля и здравоохранения.

Спикеры отдельно подчеркнули, что значительную помощь в работе оказывает постоянное взаимодействие с жителями и обратная связь, которую люди дают по факту проведенных мероприятий.