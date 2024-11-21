Итоги года подвели на окружном форуме волонтеров в Воскресенске

В городском округе Воскресенск состоялся окружной форум регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Мероприятие объединило участников и руководителей добровольческих объединений со всей Московской области.

Организаторы итогового окружного форума волонтеров поставили перед собой сразу несколько важных задач.

«Мы ожидаем, что ребята командообразуются, мы поблагодарим их за вклад в волонтерство, развитие добровольческого движения», — рассказала бизнес-тренер Юлия Инжинова.

Девятиклассница Софья Волкова впервые принимает участие в таком мероприятии. Стать добровольцем и помогать людям школьница решила чуть больше месяца назад.

«Нравится общение с людьми, я общительный человек и хочу расширить кругозор, найти новых друзей», — поделилась она.

Волонтеры и руководители добровольческих объединений Подмосковья поприветствовали участников форума.

«Воскресенск — это город с активно развивающемся волонтерским движением, для нас важно учиться, выстраивать новые коммуникации, познавать новое, объединяться и делать хорошие проекты, чтобы мир стал добрее», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

Одними из самых крупных мероприятий в этом году стали выставка-форум «Россия» и всемирный фестиваль молодежи.

«Хочется вам сказать большое спасибо. Спасибо, что вы есть, что мы с вами большая команда, за то, что мы с вами все вызовы приняли. Следующий 2025 год будет тоже насыщенным — 80-летие Победы», — подчеркнул заведующий отделом по работе с добровольцами Министерства информации и молодежной политики Московской области Илья Бородин.

Лекцию для собравшихся по конфликтологии и эффективной коммуникации прочитал аспирант факультета психологии Московского государственного университета Александр Белякин.

«Форум полезен для начинающих волонтеров, для опытных. Сейчас идет лекция о конфликте. Тут много интересных людей, с кем можно поговорить и узнать новое», — сказал инструктор по физической культуры клуб «Витязь» городского округа Зарайск Егор Капитанов.