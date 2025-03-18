Итоги фестиваля «Серебряный олень» подвели в Одинцовском округе

Фото: Комитет по культуре Одинцовского г. о.

В субботу, 15 марта, в Захаровском доме культуры завершился этап XXV открытого фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Серебряный олень». Мероприятие посвятили вокальному искусству.

Фестиваль-конкурс «Серебряный олень» дает возможность развиваться талантам Одинцовского округа. Мероприятие способствует укреплению культурной идентичности, воспитанию духовных ценностей у молодежи.

Конкурс начался с выступлений в номинации «Народный вокал». Участники показали широкий спектр номеров — от старинных композиций до современных мелодий. Затем конкурсанты представили выступления в номинации «Академический вокал».

В рамках фестиваля также состоялся круглый стол с членами жюри — народной артисткой России Еленой Горячевой, заслуженным работником культуры России композитором Михаилом Славкиным и преподавателем Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова Еленой Маркиной. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки артистов.

Председатель комитета по культуре администрации Одинцовского округа Елена Хворостьянова вручила жюри благодарственные письма за их профессионализм и поддержку участников.