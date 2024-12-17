Итоги экологической акции «Добрые крышечки» подвели в Мытищах

Участники акции не только активно собирали пластиковые крышечки в специальные контейнеры, но и рассказывали жителям городского округа Мытищи о необходимости раздельного сбора отходов, заботе о природе и важности контроля за чистотой в своем районе, улице, доме.

«Подобные инициативы способствуют улучшению экологии и формированию у граждан ответственного отношения к окружающей среде», — поделился Сергей Калинов, секретарь Первичного отделения № 48 мытищинского отделения партии «Единая Россия».

Организаторы и участники акции «Добрые крышечки» призывали всех неравнодушных к экологии планеты людей, присоединяться к аналогичным акциям, ведь начав с малого, можно достигнуть масштабных перемен в будущем.