Итоги экологического конкурса по изготовлению кормушек подвели в Подмосковье

В Подмосковье завершился региональный этап конкурса «Эколята — друзья пернатых». В нем участвовали более 2,2 тысячи детей — от дошкольников до старшеклассников. В Министерстве образования Московской области сообщили, что ребята изготовили и развесили более 400 кормушек по всему региону.

Участники конкурса не только сделали кормушки, но и узнали, чем питаются птицы зимой и где лучше размещать корм. Самыми активными стали школьники из Клина, Раменского, Богородского, Люберец, Сергиева Посада, Химок, Орехово-Зуева, Красногорска и Краснознаменска.

Работы победителей представят на федеральном этапе конкурса. С итоговым протоколом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил юного гения из Клина Александра Валова с победой на Всероссийском конкурсе «Наука». По словам главы региона, от таких талантов зависит будущее страны.