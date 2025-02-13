Андрей Воробьев поздравил школьника из Клина с победой на всероссийском конкурсе

Валов стал лучшим из 10 финалистов со всей страны. Участники конкурса проходили тесты, выполняли различные задания и получали баллы. Торжественная церемония награждения состоялась в Национальном центре «Россия».

«У Саши впереди долгий, насыщенный и интересный путь. Благодаря победе в конкурсе он может пройти стажировку в одном из ведущих научных центров страны: в нашем Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, Дальневосточном федеральном университете или Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня», — отметил он.

Всем победителям также предоставили дополнительные баллы при поступлении в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Именно от таких молодых, талантливых, тянущихся к знаниям ребят и зависит будущее нашей страны», — подчеркнул Воробьев.

За всю историю конкурса в нем приняли участие более 90 тысяч российских школьников и студентов.