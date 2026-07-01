Итоги Единых государственных экзаменов подвели в Подольске

Это достижение 37 ребят, двое из которых сдали на максимум сразу два предмета: Егор Худынин из лицея № 23 — профильную математику и физику, а Владислав Вишняков из школы № 32 — профильную математику и русский язык.

Александр Сатанин и Виктор Аничкин из школы имени Героя России А. Г. Монетова, Артем Габитов и Астан Куздубаев из школы № 30 получили по 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Английский язык успешно сдала Вероника Волентир из школы имени Героя России А. Г. Монетова, а профильную математику — Андрей Павлов из лицея № 23 и Артем Чеглаков из школы № 29 имени П. И. Забродина.

Для некоторых выпускников экзаменационный марафон еще не финишировал. Уже 8 и 9 июля пройдут дополнительные сроки сдачи — «президентские дни».