Итоги диспансеризации за 2025 год подвели в Мытищах

Первый этап профилактического обследования в поликлиниках округа прошли 172942 человека. Более 60 тысяч человек были направлены на второй этап диспансеризации.

Всего за 2025 год медики обследовали 66 920 детей городского округа Мытищи.

Финальные акции прошли в дух медицинских учреждениях к завершению года. День семейного здоровья отметили дополнительным осмотром 19 человек в поликлинике номер шесть, а в поликлинике номер пять провели онкоскрининг с участием специалистов Центра амбулаторной онкологической помощи, который прошли 28 пациентов.

Заведующая Мытищинской больницы Альбина Табакова отметила, что регулярное проведение профилактических акций в формате онкоскрининга стало эффективным инструментом для выявления рака на ранних стадиях, когда болезнь хорошо поддается лечению.

«Всего в этом году состоялось 12 таких акций с участием онкологов, и практически с каждого онкоскрининга мы направляли пациентов на дообследование. Естественно, не все предварительные диагнозы подтвердились, но те, у кого была выявлена онкология, получили шанс на своевременное лечение и полное выздоровление» — отметила Альбина.