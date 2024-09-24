Итоги областного конкурса экологических проектов подвели в Мытищах

Подведение итогов IV регионального конкурса экологических проектов Московской области, направленных на улучшение состояния окружающей среды, прошло в Парке Мира в Мытищах. Самые разнообразные идеи — от инновационных решений для узких сфер до переосмысления использования строительных отходов и разработки мобильных приложений участники представили на экологической ярмарке в Мытищах.

Конкурс, который уже четвертый год объединяет активных граждан, ученых, студентов, школьников и представителей бизнеса, собрал около 150 участников, стремящихся внести свой вклад в решение экологических проблем. Заявки принимались с 15 июля, самое большое количество желающих было в номинациях «Экопросвещение и волонтерство» и «Будущее экологии», где участвовали дети и подростки.

Исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида подчеркнул, что конкурс помогает выявлять лучшие проекты и объединять усилия для их реализации. Заместитель главы Мытищ Иван Яськив выразил гордость за то, что конкурс прошел именно в Мытищах, и отметил важность представленных проектов.

Объявили победителей и призеров в четырех номинациях экологического фестиваля, среди которых был мытищинец Илья Ермаков. Он занял второе место в номинации «Экопросвещение и волонтерство» с проектом «Рисуем зеленый мир и экологию».

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