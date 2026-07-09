Итоги 2025 года в сфере образования подвели в Лобне

Итоги прошлого года в сфере образования подвела глава городского округа Анна Кротова. Руководитель муниципалитета выступила с ежегодным докладом перед депутатами и жителями.

Анна Кротова отметила, что 2025 год был посвящен системному развитию образовательной инфраструктуры города и поддержке учащихся и педагогов. «Ключевым направлением стали инвестиции в будущее — наших детей», — подчеркнула глава Лобни.

Летом прошлого года начался капитальный ремонт в школах № 2 и № 3. Новый учебный год в современных условиях начнут более 2 тысяч учеников. В отремонтированное здание переехал городской лицей. Кроме того, новое здание получила Коррекционная школа, где обучаются более 200 детей. Ведется строительство детского сада «Золотой петушок» на 200 мест.

Выпускники 2025 года показали выдающиеся результаты: 115 медалистов (62 золотых) и шесть стобалльников по ЕГЭ. Эти достижения стали возможны благодаря высокому профессионализму педагогов.

Укомплектованность кадрами в образовательных учреждениях Лобни составляет 99%. Для привлечения и поддержки специалистов действуют программы компенсации аренды жилья и доплат.