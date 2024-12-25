Итоги 2024 года подвели на совещании в администрации Фрязина

Оперативное совещание глава городского округа Дмитрий Воробьев провел с руководителями профильных служб и ведомств. На заседании подвели итоги уходящего года и обсудили безопасность жителей Фрязина в праздничные дни.

Участники совещания уделили особое внимание содержанию кровель многоквартирных домов их очистке от наледи и снега. Подразделения администрации проверили подведомственные организации на предмет наличия у них договоров на очистку крыш или аттестованных кровельщиков. Дмитрий Воробьев поручил строго контролировать соблюдение всех требований и норм безопасности.

Также были подведены итоги работы муниципального Центра управления регионом. После анализа обращений граждан выявили проблемные точки и зоны потенциального роста. Глава городского округа дал поручение усилить работу по тем направлениям, где это необходимо.

Дмитрий Воробьев подчеркнул, что необходимо усилить контроль за работой управляющих организаций муниципалитета, от которой зависят безопасность и комфорт жителей.

«В течение этого года общими усилиями нам удалось сделать многое для нашего города, и я уверен, что в новом году нас ждут новые успехи на благо жителей», — заявил глава Фрязина.