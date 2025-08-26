Итальянский концерн построит предприятие по переработке пшеницы в Ступине

В Ступинском округе строят современное предприятие, рассчитанное на переработку до 218 тысяч тонн пшеницы в год. Реализацией проекта занимается итальянский семейный концерн «Барилла».

Объем вложений иностранного инвестора в экономику Московской области составит почти полмиллиарда рублей.

После ввода комплекса в эксплуатацию компания намерена ежегодно выпускать около 167 тысяч тонн высококачественной муки, которую будут использовать для производства популярных в России видов пасты — спагетти и пенне. Кроме того, предприятие планирует производить 52 тысячи тонн пшеничных отрубей в год.

Строительство мельницы находится под контролем Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Инспекторы после проверки оценили готовность комплекса в 82%. Сейчас на площадке монтируют конструкции, устанавливают технологическое оборудование, а также прокладывают наружные и внутренние инженерные сети.

Завершить строительство планируется в октябре текущего года.

Для размещения завода инвесторам предоставили участок площадью 15 гектаров по региональной программе «Земля за 1 рубль».