Итальянский художник написал портрет погибшей при обстреле ВСУ девочки

Родителям семилетней Марины Евсюковой, погибшей в 2014 году при обстреле Луганска украинскими войсками, передали портрет девочки. Его написал итальянский художник Йорит Агоч. Об этом сообщил ТАСС .

По данным военного эксперта Виталия Киселева, художник увидел фотографию девочки, а ее история глубоко его тронула. Благодаря поддержке итальянских друзей портрет удалось доставить в Луганскую Народную Республику.

Киселев напомнил, что в 2014 году центр Луганска подвергся минометному обстрелу, в результате которого погибли женщины и дети, шедшие в школу. Он подчеркнул, что это были трагические события, которые невозможно забыть.

«Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких. Я хотел бы, чтобы эта боль скорее закончилась, чтобы прекратились бомбежки», — обратился к присутствующим художник по видеосвязи.

