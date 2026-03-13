IT-специалистов из Подмосковья пригласили на соревнование по ИИ

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что ИТ-специалисты старше 18 лет смогут принять участие в хакатоне. Участникам предстоит разработать демоверсию продукта на базе искусственного интеллекта для ИТ-платформы.

Из трех технологических задач участникам нужно будет выбрать одну и разработать решение. Лучшие команды представят свои проекты в финале, который пройдет в Москве. Победители получат денежные призы и приглашение на стажировку.

Принять участие могут дата-инженеры, разработчики, системные аналитики, специалисты по ИИ, продакт-менеджеры и другие ИТ-специалисты. Участвовать можно в команде от двух до пяти человек.

Участие в хакатоне бесплатное. Регистрация открыта до 9 апреля. Подробную информацию о мероприятии и заявку для участия можно найти на сайте: https://truetechhack.ru/.