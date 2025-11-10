IT-компания во Фрязине разработала мощные серверы для научных исследований

Российский производитель IT-оборудования «Инферит», который входит в кластер «СФ Тех» группы компаний Softline, представил обновленную линейку высокопроизводительных серверов. Они ориентированы на выполнение сложных вычислительных задач.

Сборка техники будет сосредоточена на предприятии в наукограде Фрязино, где компания работает с 2022 года.

«На заводе трудоустроено более 100 человек, в год там выпускают до 300 тысяч устройств и до 60 тысяч комплектующих. Сегодня „Инферит“ продолжает курс на импортозамещение компьютерной техники, выпуск серверов укрепит позиции компании», — пояснила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новые решения построены на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений. Чипы базируются на модернизированной 10-нанометровой архитектуре с повышенной энергоэффективностью, поддерживают интерфейсы PCIe 5.0 и оперативную память DDR5, а также оснащены вычислительными модулями, оптимизирующими обработку ИИ-задач.

В линейке — четыре версии под разные сценарии, в том числе для корпоративных вычислений, научного моделирования и работы с 3D-контентом.

«Новая серия серверов — это топовое решение в нашей продуктовой линейке для крупного бизнеса, науки и госучреждений. Конструируя их, мы ориентировались не только на производительность — надежность, масштабируемость и минимум отказов были не меньшими приоритетами. „Инферит“ продолжает идти к своей глобальной цели: полный технологический суверенитет», — пояснил руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» Андрей Ильичев.

Важной особенностью стали системы охлаждения, которые имеют модульную конструкцию и могут заменяться без остановки оборудования. Кроме того, силовые блоки работают по резервной схеме. При сбое одного питание автоматически подхватывает второй, не прерывая вычислительные процессы.

При необходимости серверы поставляют с фирменной операционной платформой «МСВСфера» от «Инферит ОС».