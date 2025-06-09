IT-компания «Хайстек» стала резидентом ОЭЗ «Дубна»

IT-компания «Хайстек», которая занимается созданием мобильных и веб-приложений, стала резидентом особой экономической зоны «Дубна». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Инвестиции в проект на период 2025–2027 годов оцениваются в размере 12,5 миллиона рублей. Средства будут направлены на развитие производственной базы и создание современных условий труда для сотрудников. Резидент планирует создать в ОЭЗ „Дубна“ порядка 70 новых рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

С учетом растущего спроса на цифровые технологии в торговле, компания собирается разрабатывать современные IT-решения. В их числе — приложения и сервисы, которые помогут автоматизировать бизнес-процессы в ритейле, сделать покупки удобнее для клиентов и создать цифровую экосистему для онлайн-торговли.

Компания входит в группу «Автомакон», которая разрабатывает сложное программное обеспечение, занимается автоматизацией, роботизацией и применением технологий искусственного интеллекта и машинного зрения.

Напомним, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте.