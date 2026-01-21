Истринский отдел полиции попал в топ-5 лучших в Подмосковье

Итоги прошедшего года подвели сотрудники полиции в присутствии всего личного состава и руководителей других ведомств. На встрече стало известно, что отдел вошел в пятерку лучших среди 45 аналогичных структур Московской области, продемонстрировав выдающиеся показатели в обеспечении правопорядка.

Кроме того, в этот день прошло торжественное награждение сотрудников полиции. Всего благодарственные письма за профессионализм, трудолюбие и образцовое выполнение долга получили 20 человек: пять — от начальника ОМВД России по муниципальному округу Истра, девять — от главы округа и шесть — от депутатов Московской областной думы.