Истринские каратисты стали призерами турнира по кекусинкай в Москве

В Москве прошел масштабный учебно-тренировочный турнир на Кубок спортивного клуба «Исамаши». Он собрал 280 бойцов кекусинкай со всего города и области.

Воспитанники спортивного Фонда молодежи «Характер Спортсмена» из Истры показали выдающийся результат на учебно-тренировочном турнире по кекусинкай в Москве. Они привезли 15 трофейных наград.

«Это блестящий результат всей нашей команды, — прокомментировал тренер Артур Мунтян. — Ребята показали не просто отточенную технику, а настоящий бойцовский дух, который мы и воспитываем. Каждая победа, каждая медаль — это итог огромного труда и самодисциплины. Мы гордимся каждым нашим спортсменом!».

Сразу четверо бойцов фонда вернулись домой с золотыми медалями, не оставив шансов своим соперникам: Владислав Одинцов, Никита Ефимов, Тимофей Сарафанников и Михаил Горбачев. Невероятную волю к победе показали и семь воспитанников, завоевавших серебро: Григорий Поселенов, Эрик Братчиков, Анастасия Хохлова, Кирилл Жуйков, Кирилл Ефимов, Есения Сарафанникова и Николас Покровский доказали. Бронзовые награды выиграли: Григорий Остриков, Ульяна Новиковой, Владислава Мельникова и Алексей Кузнецова.