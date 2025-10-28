Истринские футболистки завоевали два чемпионских титула на турнире

Воспитанницы Истринского женского футбольного клуба «Молодежка» выступили на турнире «FootБИГ» и завоевали два чемпионских титула. Проходило соревнования 25 октября в Одинцове.

Воспитанницы тренера Екатерины Толочко продемонстрировали высочайший класс, взяв золото в двух возрастных категориях одновременно. Отметим, что футболистки сражались за победу с мальчиками.

«Играть против ребят всегда сложно, от этого и победа слаще», — прокомментировали в истринском клубе «Молодежка».

Лучшими игроками матчей стали Лидия Лютикова, Марьям Самедова, Полина Торопова, Владислава Баланова, Ирина Долгополова и Анна Максимова.

Ранее команда ЖФК «Молодежка» 2014-2015 годов рождения заняли первое место среди клубов Московской области на турнире «Кожаный мяч».