Истринская компания представит новую серию мобильных торговых павильонов

Компания из городского округа Истра запустила в серию новую модель мобильных торговых прицепов (мобитраков). Основатель предприятия Рафаэль Хабиров поделился деталями о начале производства мобильных нестационарных торговых объектов (НТО) обновленного формата.

Основное преимущество новой версии павильонов — увеличенные габариты. По сравнению с классическими мобитраками, новый павильон выше и шире, что позволило расширить полезную площадь и установить панорамные окна. Посетители могут войти через отдельный вход и комфортно дождаться приготовления заказа внутри помещения.

Для удобства транспортировки на крыше павильона смонтированы специальные крючки, что позволяет перевозить и разгружать его с помощью манипулятора. Разработчик подчеркивает, что при производстве учтены все требования СанПиН, а также нормы электро– и пожаробезопасности.

Рафаэль Хабиров также отметил изменения в законодательстве. В конце января президент подписал закон, уточняющий особенности размещения и использования НТО (Федеральный закон № 14-ФЗ). Компания принимала активное участие в формировании понятия «мобильный торговый объект», которое теперь официально закреплено на правовом уровне.