Истра получит федеральный грант на благоустройство исторического центра

Одним из победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стала Истра. Округ получит федеральный грант и сможет обновить историческую часть города.

«При разработке концепций малых городов мы учитываем особенности их исторического наследия. Эти населенные пункты удобны для пеших прогулок, поэтому мы уделяем особое внимание состоянию центральных площадей и улиц», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Проект благоустройства предусматривает проведение работ на центральной площади в Истре, включающих установку малых архитектурных форм и высадку ограждений. Для жителей и гостей сделают навес с велопарковками, зоны отдыха со скамейками, мультимедийные стенды, которые позволят больше узнать о культурном и историческом наследии Истры.

Обновленную территорию оснастят современными системами видеонаблюдения и освещения.

В Министерстве благоустройства Подмосковья уточнили, что на реализацию проекта выделено 90,2 миллиона рублей.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что победа в конкурсе по благоустройству — результат общей работы. Он поблагодарил Минстрой России за поддержку подмосковных проектов и особо отметил жителей, которые голосуют за объекты благоустройства и гуляют по новым местам отдыха.

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