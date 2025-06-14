Историко-патриотические сборы «Бородино-2025» начались в Можайске

В сборах примут участие почти 200 ребят из разных регионов России — от Приморья до Волгограда, а также юные патриоты из Луганской Народной республики и Республики Беларусь. Они будут заниматься патриотической деятельностью на протяжении недели.

Торжественный церемониал на Батарее Раевского начался с подарка православной гимназии во имя святого Николая Чудотворца из Сургута. Ребята подготовили литературную композицию «Знамя Победы» на стихи Влада Маленко.

Участников поприветствовал директор Бородинского музея-заповедника Игорь Корнеев. От имени главы к ним также обратился муниципальный депутат Василий Овчинников. Пожелания прозвучали от кавалера ордена Мужества Анатолия Кольчинского и ветерана СВО Тимура Громова.

Почетными гостями церемонии открытия стали депутат Государственной Думы Сергей Неверов, президент фонда «Струна» Валентина Лаврова, представитель Центрального парка Вооруженных сил России «Патриот» Анатолий Сковородкин и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

На протяжении недели ребята будут участвовать в познавательных мероприятиях, познакомятся с бытом солдат Отечественной войны 1812 года на специальных площадках. Организаторы также подготовили квесты, экскурсии, викторины и творческие конкурсы. Опытные инструкторы проведут уроки по тактике ведения боя, строевой подготовке, стрельбе, оказанию первой помощи, а также другим военным и спортивным дисциплинам.

Проведенная неделя на легендарном Бородинском поле станет для участников сборов незабываемым приключением, которое вдохновит многих задуматься о выборе своей профессиональной деятельности, связав ее с защитой нашей страны.