Историко-гастрономический фестиваль пройдет в Подольске 7 сентября

7 сентября в городском округе Подольск на территории музея-заповедника «Подолье» состоится второй историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». Мероприятие начнется в 13:00 и продлится до 19:00, обещая разнообразную программу для всех гостей.

В рамках фестиваля запланированы два конкурса. Первый — традиционные «Тайны хорошей кухни», где профессионалы международного уровня будут готовить блюда по рецептам самого Вильяма Похлебкина. Второй — «Семейный пикник», который пройдет впервые и предложит семейным командам создать блюда для пикника.

Особое внимание на фестивале будет уделено презентации первой книги о Вильяме Похлебкине от автора Елены Мушкиной, которая долгое время работала с мастером кулинарии.

Гостей ждут мастер-классы, театральные представления, экскурсии и лекции.

Интерактивная площадка от «Притягательного завода» будет работать с 13:00 до 19:00, а с 13:30 до 14:00 состоится выступление фольклорного ансамбля «Терем» СДК «Романцево». В 14:45 ожидается театральная постановка «Прибытие В. В. Похлебкина» с актером Подольского драматического театра Юрием Кузнецовым в главной роли.

Кроме того, с 16:00 до 17:30 зрители смогут насладиться театральными постановками «Пирог» и «Съедобные басни» по Крылову от коллективов ДК «ЗИО» «Подмастерья» и «Артель».

Для желающих вкусно поесть будет работать ресторанный дворик. Все мероприятия, кроме кулинарных мастер-классов и экскурсии «Варшавский привал», проводятся бесплатно. Возраст посетителей — 0+.

Фестиваль пройдет по адресу: проспект Ленина, 47.

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