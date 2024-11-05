Историю русских чайных рассказали гостям акции «Ночь искусств» в Мытищах

Посетители библиотеки имени Кедрина погрузились в атмосферу прошлого, узнали об истории чая и послушали романсы. Для гостей всех возрастов подготовили сказочную программу и мастер-классы.

Творческую программу к традиционной акции «Ночь искусств» под девизом «Россия объединяет» подготовили сотрудники Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина.

Гости погрузились в атмосферу русских чайных в импровизированной постановке, узнали историю чаепития и чайной церемонии в России. Сквозь эпохи купец Перлов (в его роли выступил участник мероприятия) рассказал о том, как пили чай в Мытищах.

Взрослые читатели смогли побывать в русской чайной, познакомиться с образами гостей чайных салонов XIX века и насладиться старинными романсами на стихи Марины Цветаевой, Марии Пуаро, Александра Вертинского, русскими народными песнями и танцами.

Детей также не оставили без внимания, для них подготовили игровую программу «Сказки Василисы Премудрой»: участники играли со сказочными персонажами, участвовали в квесте и эстафете. Завершилась встреча фолк-вечеринкой.

Попробовать себя в различных мастер-классах могли взрослые и дети, они создавали чайные сборы, декорировали домики и самовары, лепили из соленого теста, расписывали деревянные ложки, делали чашки, работали на швейной машинке. Участники признались, что впечатления от мероприятия остались прекрасные.

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