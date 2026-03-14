Историю комплекса ГТО вспомнили на спортивном празднике в Химках

В лицее № 21 прошел спортивный праздник, посвященный истории физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Гости познакомились с этапами развития ГТО и попробовали свои силы в сдаче нормативов.

Встреча объединила несколько поколений жителей округа. С приветственным словом к участникам обратились председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Когда в 30-е годы комплекс только зарождался, он стал настоящим двигателем физкультурного движения. В детстве я сам сдавал нормативы: получить заветный значок было делом чести. Сегодня вижу тот же азарт у ребят — традиции живы», — рассказал Сергей Малиновский.

Теоретическая часть сменилась практической. На площадке развернулось дружеское соперничество между поколениями. Жюри подсчитало результаты и объявило: главный итог — дружба. Юные участники получили почетные грамоты.

Лидер Движения общественной поддержки Сергей Хвостов отметил, что обращение к истории ГТО показывает школьникам и их родителям, что спорт воспитывает характер и объединяет семьи. Инициатива направлена на укрепление связи между жителями разного возраста через общие интересы.