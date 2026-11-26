Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном павильоне Центрального парка «Патриот» 23 ноября. Экспозиции отражают значимые события ноября в истории государства и армии.

Выставка объединила шесть тематических проектов: историческая выставка «Честь. Слово. Память», выставка учебно-тренировочных средств ко Дню ракетных войск и артиллерии, фотовыставка «300–30 — 3», подготовленная РИА «АРМИЯ РОССИИ», тематическая выставка к 115-летию М. К. Янгеля, интерьерная фотовыставка «На земле, в небе и на море», подготовленная РИА «АРМИЯ РОССИИ», а также экспозиции ко Дню морской пехоты.

Церемонию открыли выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Н. А. Римского-Корсакова.

Объединенную историческую выставку можно посетить в Центральном парке «Патриот» до 22 ноября в часы работы парка. Посещение бесплатное. Возрастные ограничения 6+.