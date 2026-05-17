Историческую выставку о ВОВ открыли в молодежном центре в Мытищах

Выставку «Импульс.АРТ | ХРОНИКА ВРЕМЕНИ», посвященную Великой Отечественной войне, открыли 12 мая в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Экспозиция разделена на четыре тематические комнаты.

Выставка призвана сохранить историческую память и показать молодому поколению многогранность военного и послевоенного времени через искусство. В экспозиции представлены четыре зоны: деревенский двор (быт и повседневная жизнь в тылу), городская квартира после бомбардировки (следы разрушений и стойкость жителей), госпиталь (забота о раненых и надежда на выздоровление) и мирная жизнь (возвращение к обычным радостям после Победы).

Организаторы использовали детализированные декорации, аутентичные предметы быта и мультимедийные элементы, чтобы вовлечь посетителя в атмосферу прошлого.

Посетить выставку можно ежедневно с 09:00 до 21:00 в фойе первого этажа. Экспозиция будет доступна до 21 июня включительно. Адрес молодежного центра «Импульс»: улица Силикатная, дом 1.