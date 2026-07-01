Историческую лекцию о Параде Победы 1945 года провели в Химках

Историческая лекция состоялась в лицее № 21 в микрорайоне Сходня. Она была посвящена Параду Победы на Красной площади 1945 года.

Депутат Химок Руслан Шаипов и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова участвовали в патриотическом мероприятии вместе с жителями округа.

«Парад Победы стал символом мужества, стойкости и силы духа нашего народа. Благодаря программе „Успех V единстве поколений“ молодежь получает возможность глубже познакомиться с ключевыми событиями отечественной истории и осознать их значение», — отметил Руслан Шаипов.

Лектором выступил учитель истории Иван Белогуров, который рассказал участникам о событиях 24 июня 1945 года, когда по Красной площади прошли сводные полки фронтов, бойцы Красной армии и моряки Военно-морского флота.

«Когда за датами открываются судьбы людей и события, изменившие ход истории, появляется искренний интерес к прошлому своей страны. Именно так формируется связь поколений», — поделилась Екатерина Красильникова.

Подобные просветительские мероприятия, приуроченные к памятным датам Великой Отечественной войны, регулярно организуют в Химках. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что такие встречи помогают сохранять историческую преемственность и воспитывать уважение к подвигу поколения победителей.