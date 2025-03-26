Историческую яблоневую аллею на набережной Волги омолодят в Дубне

Яблоневая аллея на Менделеевской набережной является любимым местом многих поколений жителей. Чтобы продлить жизнь деревьев, работники учреждения «Городские парки» приступили к работам по обрезке.

Весна в этом году началась рано, поэтому важно успеть провести работы до набухания почек. Обрезка является важной частью процедуры омоложения яблонь. Она дает деревьям новую жизнь. Все участки, на которых срезают ветви, сразу же обрабатывают специальными защитными средствами от грибковых заболеваний.

Работами руководит мастер участка МБУ «Городские парки» Ольга Бугринова. Зимой она повысила квалификацию, пройдя обучение в московской школе ухода за деревьями «Зеленый лес».

Глава городского округа Максим Тихомиров отметил, что яблоневая аллея является достоянием города, и очень важно ее сохранить. Это память дубненцев о тех, кто создавал город и Объединенный институт ядерных исследований.

К концу недели работы на набережной планируют закончить. А впереди жителей и гостей города ждет волшебный сезон цветения яблонь.