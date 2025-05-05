Исторический велопробег пройдет в парках Одинцова 17 мая

Исторический заезд на велосипедах пройдет 17 мая в парках «Виражи» и Малевича, старт в 12:00. Основной темой велопробега в этом году станет День Победы.

Спортсмены проедут на аутентичных старинных велосипедах 19-го и 20-го веков. Предпочтение будет отдано образцам военных лет. Кроме того, все гости увидят множество моделей и других антикварных велосипедов, созданных за последние 150 лет.

Программа велопробега разнообразна: выставки, шоу, историческая реконструкция, номинации. Организаторы проведут конкурсы на знание истории велосипеда, а также соревнования по мастерству медленной езды. Победителей наградят дипломами и подарками.

Старт велопробегу дадут в парке «Виражи» в 12:00, а в 14:00 колонна велосипедистов продолжит маршрут по территории Парка Малевича. Вход для зрителей свободный. Участникам необходима регистрация.