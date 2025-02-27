Исторический облик набережной восстановят в Дубне в 2025 году

В Дубне начались работы по очистке берегов Волги, чтобы вернуть набережной ее исторический вид. Глава города Максим Тихомиров лично проверил ход работ и пообщался с жителями, которые уже отметили положительные изменения.

Сотрудники парков уже расчистили участок от яхт-клуба и движутся в сторону причала. Убирают сорняки и самосевные деревья, которые долгие годы скрывали береговую линию. Также планируется кронирование деревьев и придание кустарникам аккуратной формы.

«Такие работы проводились приблизительно 15 лет назад в последний раз, поэтому набережная заросла. Сейчас приводим ее в надлежащее состояние, работы очень много. Постараемся для жителей города открыть великую и могучую реку Волгу и показать всю ее красоту», — рассказал директор МБУ «Городские парки» Иван Биканов.

Максим Тихомиров подчеркнул важность восстановления исторического вида набережной. «Старожилы города часто рассказывают о том, какая прекрасная и открытая набережная была раньше. Дал обещание, что восстановим исторический вид любимой площадки для променада наших жителей», — отметил он.

Работы по благоустройству продолжатся, чтобы сделать набережную уютным и красивым местом для прогулок и отдыха, а также открыть путешественникам с воды живописный вид на город.