Квиз «Россия — это мы!» провели в Мытищах. Мероприятие прошло в рамках проекта «Мир возможностей».

Игру для жителей округа провела член Политического совета партии «Единая Россия» Ирина Данишевская. Квиз провели с целью укрепления патриотического воспитания и повышения интереса к истории родной страны среди граждан разных возрастных групп.

Участники отвечали на ряд вопросов, связанных с историей России, ее культурным наследием, знаменательными событиями и выдающимися личностями. Игра проверяла знания, расширяла кругозор, укрепляла командный дух и чувство патриотизма.

«Важно проводить подобные мероприятия для молодого поколения и продолжать работу по поддержке инициатив, способствующих развитию патриотического воспитания в муниципалитете», — поделилась Ирина Данишевская.

Мероприятие вызвало живой интерес и получило положительные отклики участников, которые активно делились своими знаниями и эмоциями.