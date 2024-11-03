Исторический квиз ко Дню народного единства провели в библиотеке в Балашихе

В Юношеской библиотеке прошел исторический квиз «Истоки единства», приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие собрало молодогвардейцев Балашихи и волонтеров Подмосковья, желающих узнать больше о важном празднике и его значении.

Участники отвечали на вопросы о событиях 1612 года, роли народных героев, таких как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, а также размышляли о богатом наследии России.

Эта встреча стала замечательной возможностью для молодежи углубить знания по истории и осознать значимость единства для развития и процветания своей страны.

Также в библиотеке «ЦБС имени А. Белого» в первый день ноября участники клуба «Познавайка» библиотечного центра «Южный» поучаствовали в тематической квест-игре. Основу программы составляли логические задачи о здоровье и правильном образе жизни.

Дети не просто увлеклись ходом игры «В здоровом теле — здоровый ум», но и получили немало новой информации из области здорового образа жизни.

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