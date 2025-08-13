Исторические пешие экскурсии пройдут в Пушкино

В округе отмечают 100-летний юбилей города. Праздничная неделя, стартовавшая 11 августа, ознаменовалась запуском масштабного исторического цикла под названием «100 лет за кулисами истории», призванного познакомить жителей и гостей города с его богатым прошлым и культурным наследием.

Центральным элементом цикла стали пешеходные экскурсии по знаковым местам Пушкино, позволяющие взглянуть на историю города под новым углом. Первая такая прогулка, посвященная теме надежды и символически отмеченная белым цветом, собрала около 70 участников разных возрастов — школьников, студентов, пенсионеров и других жителей, желающих узнать больше о родном городе. Маршрут экскурсии пролегал через ключевые исторические точки Пушкино: от улицы Некрасова до мемориального комплекса «Скорбящая мать». Участники посетили Троицкий храм и возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату. Завершилась прогулка у стен храма Николая Чудотворца. В ходе экскурсии участники не только знакомились с историческими фактами, но и принимали участие в интерактивных заданиях.

Цикл «100 лет за кулисами истории» продлится до 15 августа. Каждый день участников ждет новая программа, включающая в себя экскурсии и творческие мастер-классы. Более подробную информацию о программе можно получить по телефону: +7 (915) 173-31-35.