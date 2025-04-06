Исторические камни из ДНР перевезли в подмосковный «Сад камней Памяти и Славы»

В Подольск доставят огромные камни из городов воинской славы — Мариуполя и Мелитополя. Они станут частью «Сада камней Памяти и Славы», который появился в округе по инициативе местных жителей. Люди сами придумали идею и начали воплощать ее в жизнь.

Камень из Мелитополя — песчаник с вершины горы, где бьют пять родников. Во время Великой Отечественной войны вода с этих источников помогала лечить раненых солдат. Гранитный утес из Мариуполя — древний камень, ставший свидетелем важных событий: оккупации города в 1941 году и его освобождения. Во время боев утес разрушили, и его обломки разошлись в разные стороны.

Теперь эти камни привезут в Подольск при поддержке властей Мариуполя, Мелитополя и профильных ведомств. Они станут частью мемориала и будут напоминать о героизме людей в годы войны и в наше время.