Историческая викторина прошла в выставочном комплексе «Артишок» в Химках

Интеллектуальная викторина о великом прошлом России «По страницам истории» прошла в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Интерактивный урок посвятили 80-летию Победы.

Участие в мероприятии приняли учащиеся старших классов из девяти образовательных учреждений округа. Школьники проверили свои знания об истории родного государства. Ведущий задавал вопросы о ключевых сражениях Великой Отечественной войны и героических поступках советских солдат.

«Отрадно, что подрастающее поколение жаждет узнать новые факты, похвастаться какими-то своими знаниями об истории, подвигах наших предков», — отметил руководитель выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов.

Самые эрудированные участники викторины, ставшие победителями и призерами, получили ценные и сладкие подарки, а также неоценимый опыт и новые знания.