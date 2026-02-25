Историческая лекция о крестовых походах пройдет в Одинцове

Лекция «Эпоха Людовика Святого: Восьмой крестовый поход и дни после» состоится в Одинцовской библиотеке. На историческую встречу смогут прийти все желающие.

Гость лекции Максим Шевченко. Он реконструктор и руководитель исторического клуба реконструкции «Фламандцы», а также ведущий подкастов «У Вальтера» и «Комнатный рыцарь». Спикер погрузит слушателей в хроники жизни французского короля Людовика IX Святого. Также отправит участников лекции вместе с ним и его окружением в Восьмой крестовый поход. Отдельной частью на мероприятии предстоит изучить общее влияние наследия короля на Французское королевство в последующие столетия.

Историческое мероприятие пройдет 25 февраля в 19:00.

Ранее в библиотеке в рамках проекта «Историческая среда» прошло мероприятие «Викторианская Англия: Дни праздников». Лектор рассказал слушателям про традиции и социальные проблемы этой эпохи.