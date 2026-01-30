Историческая художественная выставка пройдет в Мытищах

29 января в Мытищинской галерее искусств состоится открытие новой выставки «Наша Россия», приуроченной к Году единства народов. В экспозиции будет представлено около 100 произведений художников Василия и Натальи Кураксы, созданных за последние два десятилетия.

Выставка откроется в 16:00 и продемонстрирует знаковые работы в пейзажном, историческом, сюжетно-тематическом и портретном жанрах. Посетители увидят живописные виды древнерусских городов — Костромы, Плеса, Коломны и Суздаля, серию картин, написанных в Крыму, а также изображения златых куполов храмов и соборов, отражающие духовное наследие страны.

Как ранее отмечала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, галерея искусств является уникальным культурным центром Подмосковья. Она была открыта 6 сентября 2007 года, и с тех пор ежегодно в ее стенах проходит от 15 до 25 выставочных проектов различной направленности. Новый проект «Наша Россия» продолжает эту традицию, укрепляя статус Мытищ как важной точки на карте регионального искусства.



Мытищинская галерея искусств расположена по адресу: ул. Мира, д. 7. Возрастное ограничение: 6+.