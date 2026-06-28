Источник вдохновения. Музыканты из разных стран исполнили в Клину музыку Чайковского

Международный фестиваль искусств имени Чайковского в Клину объединил музыкантов из России, Франции и Китая. Мероприятие открыл народный артист СССР, дирижер Юрий Башмет.

Перед гостями выступили сопрано из Китая Чжан Мэнвэнь, французский валторнист Шарль Ределле, виолончелист Александр Князев, скрипач Павел Милюков и другие артисты.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов назвал фестиваль особенным пространством для каждого музыканта. Он добавил, что у мероприятия за годы его проведения появились тысячи преданных зрителей, которые приходят послушать живую музыку, несмотря на непогоду.

«Музыка Чайковского и все, что связано с великим русским композитором, меня всегда вдохновляет», — подчеркнул виолончелист Александр Князев.

Он добавил, что исполненные на сцене фестиваля «Вариации на тему рококо» являются одним из главных мировых произведений для виолончели.

Фестиваль стартовал 26 июня в музее-заповеднике композитора, мероприятие продлится до 5 июля.