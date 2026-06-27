Международный фестиваль искусств имени Чайковского стартовал в Клину

Музыкальное мероприятие на свежем воздухе не смог омрачить даже дождь — люди подготовились и пришли с дождевиками и зонтами. Одна из зрительниц подтвердила, что на концерты приходят в том числе люди с ограниченными возможностями.

Она поблагодарила организаторов и администрацию за то, что люди бесплатно могут насладиться живой классической музыкой.

«Музыка для меня — это все. Чайковский Петр Ильич — наш земляк, мы им гордимся», — отметила женщина.

Мероприятие открыл вместе с оркестром «Новая Россия» дирижер Юрий Башмет. Первым музыкальным произведением, исполненным на сцене, стал «Полонез» из оперы «Евгений Онегин».

Фестиваль продлится до 5 июля. Его участники — скрипач Павел Милюков, виолончелист Александра Князева и другие известные музыканты.