Источник питания для биодинамического освещения разработали в Подмосковье

Российская компания «Трион», специализирующаяся на производстве цифровых источников питания для светодиодного освещения, представила новый драйвер для биодинамического освещения. Технология предназначена для применений в медицинских и образовательных учреждениях.

Специалисты компании разработали первый в России двухканальный источник питания с использованием протокола DALI, открытого цифрового стандарта для управления освещением. Новый драйвер способен обеспечивать комфортное освещение за счет регулировки яркости и цветовой температуры в ручном, автоматическом или сценарном режимах.

По словам Татьяны Тришиной, управляющего партнера компании «Трион», в последние годы наблюдается активное развитие биодинамического освещения, и его популярность продолжает расти. Она подчеркнула, что согласно прогнозам, к 2024 году рынок решений в области HCL (Human Centric Lighting) вырастет до почти четырех миллиардов долларов.

Тришина отметила, что здоровье и благополучие людей стали ключевыми факторами при проектировании коммерческих и жилых пространств, а современные российские технологии в области полупроводниковых источников света позволяют создавать освещение, которое соответствует циркадным ритмам человеческого организма.

Созданный «Трион» источник питания для биодинамического освещения имеет два канала, способных питать светодиодные модули общей мощностью 35 Вт. Один канал отвечает за теплый белый свет, другой — за холодный.

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