Исследование выпускника из Дубны опубликовали в сборнике трудов «Творчества юных»

Статью выпускника 9 класса Дубненского физико-математического лицея имени академика Кадышевского опубликовали в сборнике трудов «Творчество юных». Исследование Петра Фурмана на тему «Изучение создания трехмерной графики с использованием метода Ray casting» отметили участники 28-й региональной научно-практической конференции учащихся.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в своей работе талантливый юноша подробно описал принципы работы метода Ray casting, вывел необходимые формулы для его реализации и разработал прототип программы для создания реалистичных изображений трехмерных объектов.
«Публикация является значимым достижением для юного исследователя. Это не только подчеркивает его способности и глубокие знания в области компьютерной графики, но и открывает перед ним новые возможности для дальнейшего развития и исследований», — добавили в ведомстве.