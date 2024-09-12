Испытания нового пассажирского автобуса завершили в Одинцове

Низкопольный автобус SAZ LE60 собран с учетом удобства и безопасности пассажиров. В салоне могут свободно разместиться 56 человек, 25 из них — в специальных креслах. Автобус оборудован кондиционером, электронным маршрутоуказателем и другими современными технологиями.

Технические испытания проходили с июня по сентябрь. Пассажиры успели совершить на новом автобусе больше 23 тысяч поездок. Во время проверок транспортное средство курсировало по Одинцовскому маршруту № 139 «НИИ Сельского хозяйства — Москва».

В ходе испытаний «Мострансавто» проводил опрос среди водителей и жителей Одинцова. По словам пассажиров, поездки были комфортными, а водители отметили удобство управления автобуса. За три месяца не зафиксировали аварийных или нештатных ситуаций. Решение о пополнении автопарков новыми автобусами примут, в том числе, с четом мнения и оценок жителей.

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