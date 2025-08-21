Испытание оборудования провели на металлообрабатывающем предприятии в Коломне

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев побывал на предприятии «Эко Строй Маш Инжиниринг». Он ознакомился с производством и пообщался с представителями компании.

На предприятии производят строительные металлические конструкции и изделия. Здесь проводят токарные и фрезерные работы, гибку, резку и вальцовку металла, изготавливают модульные контейнеры, генераторные установки, дымовые трубы, емкости и резервуары.

Площадь производства составляет 1,7 тысячи квадратных метров. Накануне специалисты испытали новое оборудование — вращатель для сварки труб.

Механизм удерживает изделие в нужном положении, позволяя делать более точные швы. Также в цеху установлена онлайн-камера, с помощью которой можно круглосуточно наблюдать за ходом работ.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева правительство региона проделало большую работу для того, чтобы Подмосковье становилось интереснее бизнесу. Упрощены процедуры вхождения на рынок, разработаны удобные сервисы — все это позволяет создавать больше рабочих мест и наращивать инвестиции. Поддержка предпринимателей была и остается одним из наших приоритетов», — сказал Александр Гречищев.